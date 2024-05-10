Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yöneticilerinden kaymakamlara ziyaret
Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yönetim kurulu üyeleri, Arhavi ve Hopa kaymakamlarını ziyaret etti.
Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yönetim kurulu üyeleri, Arhavi ve Hopa kaymakamlarını ziyaret etti.
Dernek Başkanı Bayram Sarayoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Murat Emre Reis ve Yüksel Dağlaroğlu ile Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir ve Hopa Kaymakamı Abdullah Arslantürk'ü makamında ziyaret etti.
Derneğin faaliyetleri hakkında Çimşir ve Arslantürk'e bilgi sunan Sarayoğlu, "Dernek olarak sadece spor alanında değil, sosyal, kültürel ve yardımlaşma alanlarında çalışmalarımız ve projelerimiz var." dedi.
Sarayoğlu, Çimşir ve Arslantürk'e Trabzonspor atkısı hediye etti.
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