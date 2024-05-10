Artvin'de yolda bulunan para sahibine teslim edildi

Artvin'de imam, yolda bulduğu 8 bin liranın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Merkeze bağlı Sümbüllü Köyü Altınbağ Mahalle Camisi imamı Memet Zeytin, Artvin-Borçka kara yolu kenarındaki Sümbüllü Küçük Sanayi Sitesi girişinde çevreye saçılmış paralar olduğunu fark etti.

Topladığı paraların sahibini bulmak için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Zeytin, aynı zamanda durumu jandarmaya bildirdi.

Parasını kaybeden Tuncay Önçeken, konuya ilişkin gördüğü video üzerine Zeytin'e ulaştı.

Zeytin, Artvin Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde bir araya geldiği Önçeken'e parayı tutanakla teslim etti.

Memet Zeytin, "Hem kulluk hem de kardeşime karşı insanlık görevimi yerine getirdim." dedi.

Motosikletle işe gittiğini ve orada cebindeki paraları düşündüğünü fark ettiğini anlatan Önçeken, "Bulmak için geçtiğim yollardan geri geldim. Bulamayınca zabıtaya haber verdim, ihbarda bulundum. İşe geri döndüğümde tam umudu kesmişten hocamızın paylaştığı videoya denk geldim. Hocamıza ulaştım, camide kendisini buldum. Geldik zabıta ekiplerinin yanında paramı teslim aldım. Kendisinden Allah razı olsun." diye konuştu.