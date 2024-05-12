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        Vali Ünsal'dan "Anneler Günü"nde şehit annesine ziyaret

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, şehit annesi Fatma Acar'ı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 15:19 Güncelleme: 12.05.2024 - 15:21
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        Vali Ünsal'dan "Anneler Günü"nde şehit annesine ziyaret
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, şehit annesi Fatma Acar'ı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

        Ünsal, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın, Yusufeli ilçesine bağlı Küplüce köyünde yaşayan annesi Fatma ve babası Nebi Acar'ı ziyaret etti.

        Acar çiftiyle ile bir süre sohbet eden Ünsal, şehidin annesi Fatma Acar'a çiçek takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.

        Ziyaret sırasında, şehit Dursun Acar için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

        Vali Ünsal, devlet ve millet olarak aziz şehitlerin emaneti kıymetli aileleri ile kahraman gazilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma Acar ise anlamlı bir günde gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Vali Ünsal'a teşekkür etti.

        Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Müftüsü Mesut Harmancı da hazır bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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