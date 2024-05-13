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        Artvin'de öğrencilere bilişsel stres yönetimi ve bilişsel motivasyon eğitimi verildi

        Artvin'de, 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere bilişsel stres yönetimi ve bilişsel motivasyon eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:10 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:10
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        Artvin'de öğrencilere bilişsel stres yönetimi ve bilişsel motivasyon eğitimi verildi
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        Artvin'de, 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere bilişsel stres yönetimi ve bilişsel motivasyon eğitimi verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Gazi Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Danışmanı araştırmacı eğitimci-yazar Süleyman Beledioğlu konuşmacı olarak katıldı.

        Beledioğlu, LGS'ye girecek öğrencilere sınav öncesi ve sınav anında stres yönetimi hakkında sunum yaptı.

        Beledioğlu, AA muhabirine, sınava 20 gün kaldığını, bu süreçte öğrencilerin üzerlerindeki yorgunluğu mümkün olduğu kadar azaltması gerektiğini söyledi.

        Öğrencilerin uyku düzenlerine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Beledioğlu, "LGS'ye girecek öğrencilerin 9 saat, YKS'ye girecek öğrencilerin de 8 saat düzenli uyku uyuması gerektiğini söylüyor tıp bilimi. Her gün aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanma koşuluyla bunu yapmaları gerekiyor. Öğrencilerin stresle baş edebilmeleri için uyku düzeniyle birlikte spor, egzersiz ve yürüyüş çok büyük önem taşıyor." dedi.

        Beledioğlu, sınav anındaki stresle başa çıkabilmek için öğrencilerin, denemelerdeki tecrübelerinden yola çıkarak ilk olarak en iyi olduklarını konulardaki sorulara yönelmesinin önem arz ettiğini belirterek, kaydırma, işlem hatası, sınav gecesi uykusuzluk gibi kaygılara yönelik de öğretmenlerle yöntem geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

        Kaydırma yapma riskini azaltmak için işaretlenen optik formun ara ara geriye doğru denetiminin yapılmasının riskleri minimuma indirgeyeceğine işaret eden Beledioğlu, "Yorucu olmayan bir süreç yaşamaları gerekiyor. Özellikle son hafta kurumların çok tempolu uygulamalarını biraz azaltmalarını tavsiye ediyoruz. Son hafta çocukların deneme sınavı testlerinde düşüşler olabilir. Bundan ne aileler kaygılanmalı ne de çocuklar endişe duymalıdır. Gerçek sınava öyle bir odaklanma gerçekleşiyor ki öğrencilerin dikkati deneme amaçlı uygulamalara odaklanamıyor. Neye odaklanıyor? Gerçek sınava odaklanıyor." ifadesini kullandı.

        Ailelerin telkinlerle çocuğa stres yüklemekten kaçınması gerektiğini vurgulayan Beledioğlu, şöyle konuştu:

        "Anne ve babaların, 'İşlem hatası yapma, kaydırma yapma, okuma hatası yapma, bilmediklerini boş bırak.' gibi sık yaptığı tembihlemeler çocuğun eksiğini yüzüne vurmak anlamına geliyor. 'Sınav hayatın sonu değil.', asla bunu demesinler. Buradan şöyle bir algı ortaya çıkıyor; 'Anne babam kazanamayacağımı anladı, beni teselli ediyor.' 'Ben kazanamayacağım.' diyen çocuğa 'Canın sağ olsun.' denmez. 'Ben kazanamayacağım.' diyen çocuğa, emeklerinin karşılığını alacağını, bunun da başımızın tacı olacağını söylememiz geriyor. Çocuğun alacağı her sonucun aile için kazanç olacağını anlatmamız gerekiyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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