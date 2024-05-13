Artvin'de öğrencilere bilişsel stres yönetimi ve bilişsel motivasyon eğitimi verildi

Artvin'de, 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere bilişsel stres yönetimi ve bilişsel motivasyon eğitimi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Gazi Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Danışmanı araştırmacı eğitimci-yazar Süleyman Beledioğlu konuşmacı olarak katıldı.

Beledioğlu, LGS'ye girecek öğrencilere sınav öncesi ve sınav anında stres yönetimi hakkında sunum yaptı.

Beledioğlu, AA muhabirine, sınava 20 gün kaldığını, bu süreçte öğrencilerin üzerlerindeki yorgunluğu mümkün olduğu kadar azaltması gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin uyku düzenlerine dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Beledioğlu, "LGS'ye girecek öğrencilerin 9 saat, YKS'ye girecek öğrencilerin de 8 saat düzenli uyku uyuması gerektiğini söylüyor tıp bilimi. Her gün aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanma koşuluyla bunu yapmaları gerekiyor. Öğrencilerin stresle baş edebilmeleri için uyku düzeniyle birlikte spor, egzersiz ve yürüyüş çok büyük önem taşıyor." dedi.

Beledioğlu, sınav anındaki stresle başa çıkabilmek için öğrencilerin, denemelerdeki tecrübelerinden yola çıkarak ilk olarak en iyi olduklarını konulardaki sorulara yönelmesinin önem arz ettiğini belirterek, kaydırma, işlem hatası, sınav gecesi uykusuzluk gibi kaygılara yönelik de öğretmenlerle yöntem geliştirilmesi gerektiğini aktardı.