Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de düştüğü derede mahsur kalan karaca kurtarıldı

        Artvin'in Borçka ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan karaca, itfaiye personeli tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:45 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de düştüğü derede mahsur kalan karaca kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Borçka ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan karaca, itfaiye personeli tarafından kurtarıldı.

        İlçenin Küçükköy Mahallesi'ndeki İçkale Deresi'ne düşen karaca, dere kenarındaki sarp kayalıklar ve yüksek taşkın koruma duvarları nedeniyle bulunduğu yerden kendi çabalarıyla çıkamadı.

        Yoldan geçerken durumu fark eden Borçka Belediyesi itfaiye personeli Serdar Korkmaz, durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi.

        Ardından debisi yüksek dereye giren Korkmaz, kucağına aldığı karacayı suyun olmadığı alana taşıdı. Korkmaz, bölgeye ulaşan orman işletme personeli Doğukan Turan'ın yardımıyla karacayı dereden çıkardı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğüne teslim edilen karaca, tedavi altına alındı.

        Borçka Belediyesinin sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Borçka itfaiye ekibimiz, Orman İşletmeye ait ekipler, istinat duvarlarının yüksek olmasından dolayı İçkale Deresi'nde mahsur kalan sevimli karacayı kurtardı. Doğa Koruma ve Milli Parklara karacayı güvenle teslim ettik." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        Elektronik kelepçeyi kırdı! Oğlunun yanında öldürdü! İşte caniye istenen ceza!
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Karısını öldüren cani koca böyle teslim oldu!
        Karısını öldüren cani koca böyle teslim oldu!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Dünyaca ünlü müzenin müdürüne İstanbul'da kelepçe!
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Gazze'den Nobel adaylığına
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Tam yerinde tam zamanında, tarihin doğru tarafında durabilenler: İçerdeki ‘öteki’ler
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        Karı koca çifti vurmuş kadın ölmüştü! İşte saldırının nedeni!
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        "Matematik bitti sıra fiziğin bile ötesinde"
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Vasiyetini açıkladı
        Vasiyetini açıkladı
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        “Silo İşçisi” literatüre giriyor
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü
        İlk üç ayda cari açık yüzde 56 düştü

        Benzer Haberler

        Arenada rakibinden kaçan boğa hakeme çarpıp, üzerinden geçti; o anlar kamer...
        Arenada rakibinden kaçan boğa hakeme çarpıp, üzerinden geçti; o anlar kamer...
        Artvin'de öğrencilere bilişsel stres yönetimi ve bilişsel motivasyon eğitim...
        Artvin'de öğrencilere bilişsel stres yönetimi ve bilişsel motivasyon eğitim...
        Vali Ünsal'dan "Anneler Günü"nde şehit annesine ziyaret
        Vali Ünsal'dan "Anneler Günü"nde şehit annesine ziyaret
        Artvin'de yolda bulunan para sahibine teslim edildi
        Artvin'de yolda bulunan para sahibine teslim edildi
        Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yöneticilerinden kaymakamlara ziyare...
        Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği yöneticilerinden kaymakamlara ziyare...
        Artvin Valisi Ünsal'dan şehit Soner Ateşsaçan'ın ailesine ziyaret
        Artvin Valisi Ünsal'dan şehit Soner Ateşsaçan'ın ailesine ziyaret