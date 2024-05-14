Artvin'de düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörü iki kişi tutuklandı

Öte yandan olayla ilişkili O.A. (45) ve A.B'nin (41) Düzce'de olduklarının belirlendiği, yakalanmaları için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Y. ve M.E.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 3 göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen S.B. (35), Ö.Y. (33) ve M.E.Z. (30) yakalandı.

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