Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörü iki kişi tutuklandı

        Artvin'de düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 09:39 Güncelleme: 14.05.2024 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörü iki kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'de düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Artvin-Ardanuç kara yolu Berta Köprüsü mevkisinde şüphelendikleri aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 3 göçmen ile göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu belirlenen S.B. (35), Ö.Y. (33) ve M.E.Z. (30) yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Y. ve M.E.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler ise Erzurum Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Öte yandan olayla ilişkili O.A. (45) ve A.B'nin (41) Düzce'de olduklarının belirlendiği, yakalanmaları için çalışma başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        Melinda Gates, kurucusu olduğu Gates Vakfı'ndan ayrıldı
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        52 gündür kayıptı! Eski eşi cinayeti itiraf etti!
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        "Dünyanın en büyük seçimi" 4. aşamasında
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Beyin dokularının yeni haritası ile tanışın!
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Merkel anılarıyla geri dönüyor
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Zeka yapay, sohbet gerçek!
        Gürcüler yine sokaklarda
        Gürcüler yine sokaklarda
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"

        Benzer Haberler

        Artvin'de dereye düşen yavru karacayı kurtarma operasyonu kamerada
        Artvin'de dereye düşen yavru karacayı kurtarma operasyonu kamerada
        Artvin'de düştüğü derede mahsur kalan karaca kurtarıldı
        Artvin'de düştüğü derede mahsur kalan karaca kurtarıldı
        Arenada rakibinden kaçan boğa hakeme çarpıp, üzerinden geçti; o anlar kamer...
        Arenada rakibinden kaçan boğa hakeme çarpıp, üzerinden geçti; o anlar kamer...
        Artvin'de öğrencilere bilişsel stres yönetimi ve bilişsel motivasyon eğitim...
        Artvin'de öğrencilere bilişsel stres yönetimi ve bilişsel motivasyon eğitim...
        Vali Ünsal'dan "Anneler Günü"nde şehit annesine ziyaret
        Vali Ünsal'dan "Anneler Günü"nde şehit annesine ziyaret
        Artvin'de yolda bulunan para sahibine teslim edildi
        Artvin'de yolda bulunan para sahibine teslim edildi