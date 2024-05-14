Artvin'de 990 dekar tarım arazisini sulayacak gölette su tutuldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 990 dekar tarım arazisinin su ihtiyacını karşılayacak Kılıçkaya Göleti'nde su tutulmaya başlandığı bildirildi.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışan DSİ Genel Müdürlüğünün, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktığı belirtildi.