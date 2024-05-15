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        Vali Ünsal, Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde incelemede bulundu

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:15 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:16
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        Vali Ünsal, Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde incelemede bulundu
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde incelemelerde bulundu.

        Ünsal, önümüzdeki günlerde açılması planlanan, 90 kilometrelik Yusufeli-Artvin kara yolunu 16 kilometre kısaltacak viyadükteki çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

        Viyadükteki çalışmaların yüzde 99,5 oranında tamamlandığını belirten Ünsal, yapılan üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının akabinde Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün hizmete açılacağını söyledi.

        Ünsal, sohbet ettiği teknik ekip ve işçilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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