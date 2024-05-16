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        Artvin Valisi Ünsal muhtarlarla toplantı yaptı

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:48 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:50
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        Artvin Valisi Ünsal muhtarlarla toplantı yaptı
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Ünsal, makamında kabul ettiği merkeze bağlı 7 mahalle ve 36 köy muhtarını tebrik ederek, görevlerinde kolaylık ve başarılar diledi.

        Yaptığı istişare ve değerlendirme toplantısında muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Ünsal, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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