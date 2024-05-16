AÇÜ'lü öğrencilerinden depremzedeler yararına kermes

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) öğrencileri, geliri deprem bölgesine gönderilmek üzere kermes düzenledi.

Okul Öncesi Ana Sınıfı Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybeden sınıf arkadaşları için "Zeynep Azra'ya Vefa, Hatay'a Destek Projesi" kapsamında geliri Hatay Antakya Odabaşı Anaokuluna bağışlanmak üzere kermes hazırladı.

Milli İrade Meydanı'nda "Çocukları sevin, dünya ölümlü dünyadır" sloganıyla tatlı, yiyecek, el yapımı ürünlerin yer aldığı kermese, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Öğrencilerden Mihriban Yasan, AA muhabirine, üniversite olarak depremzedelerle ilgili birçok kampanya düzenlendiklerini belirterek, "Okul Öncesi Ana Sınıfı Öğretmenliği Bölümü öğrencileri olarak depremde hayatını kaybeden arkadaşımız adına vefa kermesi düzenledik. Arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz yemek, tatlı, yiyecek ve el sanatları ürünlerini yardım için satıyoruz. Kermesimiz çok büyük ilgi gördü." dedi.

Öte yandan kermese, Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği de katılarak destek verdi.