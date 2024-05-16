Kayan tırın kapattığı Artvin-Ardahan kara yolu ulaşıma açıldı

Tırın dorsesinin her iki şeridi de kapattığı kara yolunda ulaşım yaklaşık bir saat durdu.

Evren Kurt'un kullandığı 53 AAD 333 plakalı tır, yağışın etkili olduğu Artvin-Ardahan kara yolunun 4. kilometresinde kontrolden çıkarak istinat duvarı ile toprak birikintisi arasında sıkıştı.

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