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        Kayan tırın kapattığı Artvin-Ardahan kara yolu ulaşıma açıldı

        Artvin'de tırın kayması sonucu kapanan Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 21:01 Güncelleme: 16.05.2024 - 21:01
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        Kayan tırın kapattığı Artvin-Ardahan kara yolu ulaşıma açıldı
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        Artvin'de tırın kayması sonucu kapanan Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

        Evren Kurt'un kullandığı 53 AAD 333 plakalı tır, yağışın etkili olduğu Artvin-Ardahan kara yolunun 4. kilometresinde kontrolden çıkarak istinat duvarı ile toprak birikintisi arasında sıkıştı.

        Tırın dorsesinin her iki şeridi de kapattığı kara yolunda ulaşım yaklaşık bir saat durdu.

        Karayolları ekipleri iş makinesiyle tırı güvenli bir noktaya çekerek kara yolunu yeniden ulaşıma açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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