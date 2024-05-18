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        Mersin'de 6 yıl önce işlenen cinayetin firari hükümlüsü Artvin'de yakalandı

        Mersin'de 6 yıl önce işlenen cinayetin firari hükümlüsü sahte kimlikle Artvin'de yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 16:01 Güncelleme: 18.05.2024 - 16:01
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        Mersin'de 6 yıl önce işlenen cinayetin firari hükümlüsü Artvin'de yakalandı
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        Mersin'de 6 yıl önce işlenen cinayetin firari hükümlüsü sahte kimlikle Artvin'de yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2018 yılında Mersin'in Mut ilçesinde kasten adam öldürme olayıyla ilgili hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G'nin (35) Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde saklandığı tespit edildi.

        İlçeye bağlı Kaya köyü Papat mevkisinde bir kulübede saklanan G.G'nin, Gürcistan'a kaçmayı planladığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi. G.G, üzerindeki sahte kimlikle yakalandı.

        Gözaltındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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