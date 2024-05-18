Mersin'de 6 yıl önce işlenen cinayetin firari hükümlüsü Artvin'de yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2018 yılında Mersin'in Mut ilçesinde kasten adam öldürme olayıyla ilgili hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G'nin (35) Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde saklandığı tespit edildi.

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