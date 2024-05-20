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        Vali Ünsal, DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Çalışkan'ı kabul etti

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı ve Gürcistan Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan ile iş insanı Çağatay Ülker'i makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:29 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:29
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        Vali Ünsal, DEİK Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı Çalışkan'ı kabul etti
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı ve Gürcistan Uluslararası Yatırımcılar Derneği Başkanı Osman Çalışkan ile iş insanı Çağatay Ülker'i makamında kabul etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Vali Ünsal, Türkiye ile Gürcistan'ın dost ve kardeş iki ülke olduğunu söyledi.

        Ünsal, mevcut ilişkilerin her alanda artarak devam etmesine ve iki ülkenin gelişmesine katkı sunmanın gayreti içerisinde olacaklarını kaydetti.

        Çalışkan ise Gürcistan'da dernek olarak yaklaşık 21 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

        Gürcistan ve Türkiye'nin birbirleriyle yakın bağları olan iki dost ülke olduğunu ifade eden Çalışkan, "İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler giderek gelişiyor. Türk iş adamlarımızın Gürcistan'da turizm, inşaat, tekstil, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve tarım alanlarında önemli yatırımları var. Umarım ki gelecekte iki ülke arasındaki ekonomik aktivite daha da artacak, birlikte daha fazla yatırım ve ithalat, ihracat yapılması mümkün olacaktır." diye konuştu.

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