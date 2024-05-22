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        Artvin Güzel Sanatlar Lisesi yıl sonu sergisi açıldı

        Artvin Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:26 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:26
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        Artvin Güzel Sanatlar Lisesi yıl sonu sergisi açıldı
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        Artvin Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan yıl sonu resim sergisi açıldı.

        Milli İrade Meydanı'nda organize edilen sergide, öğrenciler tarafından akrilik tuval, karakalem, sangin kalem, lavi tekniği, sulu boya, ahşap üzerine transfer gibi pek çok teknikle yapılan tablolar sergilenerek satışı yapıldı.

        Sergide ayrıca müzik bölümü öğrencileri piyano, bağlama ve keman çalarak müzik dinletisi gerçekleştirdi.

        Vali Cengiz Ünsal, açılışta yaptığı konuşmada, 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim vermeye başlayan Artvin Güzel Sanatlar Lisesi'nin kente sanatsal ve kültürel zenginlik kazandıracağını söyledi.

        Buradan yetişecek müzisyen ve ressamların ilerleyen yıllarda ulusal ve uluslararası alanlarda Artvin'i ve okullarını temsil edeceğini belirten Ünsal, "Artvin'e eğitim kenti diyorduk, inşallah gelecek yıllarda sanatın kenti diyeceğiz. Burada yetenekli, becerikli öğrencilerimiz var. Gençlerimizin imkan tanındığı sürece yapamayacağı şey yoktur." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da Artvin'de her çocuğa devletin tüm imkanlarını kullanarak en iyi koşullarda eğitim sunmaya çalıştıklarını söyledi.

        Resim ve müzik bölümleri olan, 2 yıldır hizmet veren lisede 9 öğrencinin eğitim hayatına devam ettiğini aktaran Acar, "Buradaki yetenekli öğrencilerimiz kentin kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağlayacaktır. Bu yıl sonu sergimizde bunun en güzel örneklerini görüyoruz. Burada her biri bir biriden güzel sanatsal çalışmalar var." diye konuştu.

        Öte yandan satışlardan elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçları için kullanılacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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