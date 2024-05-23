Artvin'de üniversite öğrencileri en lezzetli yöresel tatlıyı yapmak için yarıştı

Artvin'de "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencileri arasında yöresel tatlılar yarışması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Artvin'de de çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ev sahipliğinde Seyitler Yerleşkesi'ndeki atölyede, "Türk Mutfağında Yöresel Tatlılar" konulu yarışma düzenlendi.

Bölüm öğrencileri, birçoğu coğrafi işaret almış yöresel tatlıları en lezzetli şekilde yapabilmek için yarıştı. Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yener Oğan, gazetecilere, "Türk mutfağına ait tatlılar" konu başlığıyla gerçekleştirilen yarışmada 35 farklı tatlı yapıldığını belirterek, bunların çoğunun yöresel ve coğrafi işaretli olduğunu söyledi. Tatlıların, bölümdeki öğretim üyeleri başta olmak üzere alanında uzman kişilerden oluşan jüri tarafından değerlendirileceğini ifade eden Oğan, "Bizim öğrencilerimize vereceğimiz en güzel hediye yüksek nottur. Bunun yanı sıra başarı belgeleri de takdim edeceğiz." dedi.

Öğrencilerden Merthan Dereli, Türk mutfağının zenginliğine işaret ederek, "Ben süt helvası yaptım. İçerisinde un, şeker, yumurta bulunmaktadır. Tatlım konusunda iddialıyım, kendime güveniyorum." diye konuştu. Fikriye Güzel, gastronomiye merakından dolayı bu mesleğe yöneldiğini kaydederek, "Bugün herkes kendi yöresinden tatlı yaptı. Ortaya çok güzel şeyler çıktı. Ben de Ege Bölgesi'nden lokma tatlısını yaptım." dedi. Cizre usulü zerde yapan Şırnaklı Miran Usal, mutfakta olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, şunları söyledi: