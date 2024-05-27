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        Artvin'de tasarruf tedbirleri toplantısı yapıldı

        Artvin'de, tasarruf tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:17 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:17
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        Artvin'de tasarruf tedbirleri toplantısı yapıldı
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        Artvin'de, tasarruf tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

        Vali Cengiz Ünsal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

        Valilik Çoruh Toplantı Salonu'ndaki programda, tasarruf tedbirleri kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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