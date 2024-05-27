Artvin'de tasarruf tedbirleri toplantısı yapıldı
Artvin'de, tasarruf tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.
Artvin'de, tasarruf tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.
Vali Cengiz Ünsal başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.
Valilik Çoruh Toplantı Salonu'ndaki programda, tasarruf tedbirleri kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
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