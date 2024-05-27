Arhavi'de "1. Kitap Günleri" düzenlendi
Artvin'in Arhavi ilçesinde "1. Arhavi Kitap Günleri" organize edildi.
Artvin'in Arhavi ilçesinde "1. Arhavi Kitap Günleri" organize edildi.
Arhavi Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılış törenine, Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Açılışın ardından stantları ziyaret eden Çimşir ve Ataselim, kitapları inceledi ve öğrencilerle sohbet gerçekleştirdi.
Arhavi Kaymakamlığı, Arhavi Belediyesi, Arhavi Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir yayınevi iş birliğinde düzenlenen etkinlik, 30 Mayıs'ta sona erecek.
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