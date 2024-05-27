Arhavi'de "1. Kitap Günleri" düzenlendi

Arhavi Kaymakamlığı, Arhavi Belediyesi, Arhavi Milli Eğitim Müdürlüğü ve bir yayınevi iş birliğinde düzenlenen etkinlik, 30 Mayıs'ta sona erecek.

Açılışın ardından stantları ziyaret eden Çimşir ve Ataselim, kitapları inceledi ve öğrencilerle sohbet gerçekleştirdi.

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