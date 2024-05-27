Arhavi Kapisre Köprüsü Kavşağı'ndaki çalışmalara devam edildi
Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Köprüsü Kavşağı'ndaki genişletme çalışmaları sürdürüldü.
Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Köprüsü Kavşağı'ndaki genişletme çalışmaları sürdürüldü.
Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kavşaktaki çalışmalarını inceledi, son duruma ilişkin bilgi aldı.
Başkan Ataselim, kavşaktaki çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale geleceğini vurguladı.
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