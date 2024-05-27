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        Arhavi Kapisre Köprüsü Kavşağı'ndaki çalışmalara devam edildi

        Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Köprüsü Kavşağı'ndaki genişletme çalışmaları sürdürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:04 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:04
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        Arhavi Kapisre Köprüsü Kavşağı'ndaki çalışmalara devam edildi
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Köprüsü Kavşağı'ndaki genişletme çalışmaları sürdürüldü.

        Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kavşaktaki çalışmalarını inceledi, son duruma ilişkin bilgi aldı.

        Başkan Ataselim, kavşaktaki çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale geleceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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