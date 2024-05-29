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        Artvin'de tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekmek için yürüyüş yapıldı

        Artvin'de tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:03 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:03
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        Artvin'de tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekmek için yürüyüş yapıldı
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        Artvin'de tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına dikkati çekmek için yürüyüş düzenlendi.

        Artvin Çoruh Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Artvin Şubesi işbirliğiyle yapılan yürüyüş, Atatepe'den başlayarak şehir merkezinde tamamlandı.

        Yaklaşık 1,5 kilometre yürüyen topluluk, ellerindeki "Sevgi dolu kalplerimiz, tertemiz ciğerlerimiz", "Her çocuğun hakkı dumansız hava sahası", "Vücudunu dinle, sigaraya dur de" yazılı pankartlarla tütün ürünlerinin zararlarına dikkati çekti.

        Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Selma Durmuş Sarıkahya, tütün kullanımının Dünya Sağlık Örgütü tarafından dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olarak tanımlandığını söyledi.

        Sarıkahya, "Doğum öncesi dönemden başlayarak insan yaşamının bütün evrelerinde 50'den fazlası kanser olmak üzere ölüme kadar götüren pek çok sağlık sorununa yol açmaktadır. Tütün kullanımı her yıl dünyada 8 milyon insanın ölümüne neden oluyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlasının doğrudan tütün kullanımının sonucu iken 1,2 milyondan fazla kişi de tütün ürünü dumanına maruz kaldığı için hayatını kaybetmekte." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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