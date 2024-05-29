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        Artvin'de İstanbul'un fethinin 571. yılı dolayısıyla program düzenlendi

        Artvin'de, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla "29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi" konulu konferansı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 19:14 Güncelleme: 29.05.2024 - 19:16
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        Artvin'de İstanbul'un fethinin 571. yılı dolayısıyla program düzenlendi
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        Artvin'de, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla "29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi" konulu konferansı gerçekleştirildi.

        Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğunca Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, "İstanbul'un Fethi" konulu sinevizyon gösterisi yapıldı.

        Konferansa konuşmacı olarak katılan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüp Kul, İstanbul'un fetih süreci ve Fatih Sultan Mehmet'in kişiliği hakkında konuşma yaptı.

        Program, Doç. Dr. Eyüp Kul'a hediye ve plaket verilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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