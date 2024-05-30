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        Artvin'de kaçakçılıkla mücadele

        Artvin'de kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:17 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:17
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        Artvin'de kaçakçılıkla mücadele
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        Artvin'de kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığınca 1-29 Mayıs tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1735 paket sigara, 250 paket elektronik sigara tütünü, 250 gram sarmalık sigara tütünü ve 65 litre içki ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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