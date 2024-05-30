Artvin'de kaçakçılıkla mücadele

İl Jandarma Komutanlığınca 1-29 Mayıs tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlerde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1735 paket sigara, 250 paket elektronik sigara tütünü, 250 gram sarmalık sigara tütünü ve 65 litre içki ele geçirildi.

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