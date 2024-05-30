Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 4️38️ gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

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