Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Çayağzı Mahallesi'nde şüpheli E.K'yi (39) takibe aldı.
Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 4️38️ gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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