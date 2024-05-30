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        Artvin'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Artvin'in Şavşat ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 16:01 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:01
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        Artvin'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

        Artvin-Şavşat kara yolunun Şartul mevkisinde Muhsin Dursun'un kullandığı 41 L 2070 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve beraberindeki 2 kişi, Şavşat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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