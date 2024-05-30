Arhavi'de çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde belediye ekipleri çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Turgay Ataselim, yaptığı açıklamada, çevre temizliği ve düzeninin hem görsel hem de halk sağlığı açısından önem taşıdığını belirtti.

Mevsim dolayısıyla artan çimlerin düzenli kesilmesi ve refüjlerin bakımının Çevre ve Temizlik İşleri personeli tarafından yapıldığını aktaran Ataselim, "Bu çalışmalarla vatandaşlarımıza daha temiz ve bakımlı bir Arhavi sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.