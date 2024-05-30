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        Arhavi'de çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

        Artvin'in Arhavi ilçesinde belediye ekipleri çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:00 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:04
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        Arhavi'de çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde belediye ekipleri çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Turgay Ataselim, yaptığı açıklamada, çevre temizliği ve düzeninin hem görsel hem de halk sağlığı açısından önem taşıdığını belirtti.

        Mevsim dolayısıyla artan çimlerin düzenli kesilmesi ve refüjlerin bakımının Çevre ve Temizlik İşleri personeli tarafından yapıldığını aktaran Ataselim, "Bu çalışmalarla vatandaşlarımıza daha temiz ve bakımlı bir Arhavi sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ataselim, çevre bilincinin toplumda yaygınlaşmasının önemine de dikkat çekerek, "Belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz ancak çevremizin temiz kalması için vatandaşlarımızın destek ve duyarlılığına ihtiyacımız var. Hep birlikte temiz bir Arhavi için çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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