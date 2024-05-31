Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin Valisi Ünsal çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencileri kutladı

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, TÜBİTAK araştırma projeleri final yarışmaları ile Özel Sporcular Masa Tenisi Genç Kızlar down kategorisinde derece elde eden öğrencileri tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:21 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin Valisi Ünsal çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencileri kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, TÜBİTAK araştırma projeleri final yarışmaları ile Özel Sporcular Masa Tenisi Genç Kızlar down kategorisinde derece elde eden öğrencileri tebrik etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 29 Mayıs'ta düzenlenen TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri ve 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması'nda Borçka Güreşen Şehit Resul Kakşi Ortaokulu öğrencileri İrem Fena, Umut Atabay ve Hazal Aygün, öğretmenleri Melek Kılıç danışmanlığında dil ve edebiyat alanında gerçekleştirdikleri "Öğrenmenin Web Dili" projeleri ile TÜBİTAK 2204-B Türkiye üçüncülüğü, Arhavi Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi öğrencileri Arda Can, Osman Berke Koç, öğretmenleri Süleyman Sungur danışmanlığında yazılım alanında gerçekleştirdikleri "Locked-In Sendromlu Hastalar için Alternatif İletişim Programı" projeleri ile TÜBİTAK 2204-A Türkiye dördüncülüğü kazandı.

        Kayseri'de 27-28 Mayıs'ta düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi Genç Kızlar down kategorisi Türkiye finallerinde yarışarak Artvin'i temsil eden Artvin Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Ceren Anar da Türkiye üçüncüsü oldu.

        Vali Ünsal, ödül alan tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı"
        "Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı"
        Meslektaşını öldürüp iş yeriyle yaktı! İfadesi "Pes" dedirtti!
        Meslektaşını öldürüp iş yeriyle yaktı! İfadesi "Pes" dedirtti!
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Otomobil satışlarında kampanya etkisi
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Macaristan Büyükelçisi'nden Habertürk'e açıklama
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        Şehirlerarası otobüslerde emekliye yüzde 20 indirim
        "Sıkı duruş piyasalara hızlı yansıdı"
        "Sıkı duruş piyasalara hızlı yansıdı"
        "Sevgilime ters davranıyorsun" cinayeti!
        "Sevgilime ters davranıyorsun" cinayeti!
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        "Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız"
        "Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız"
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"
        "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        Angel Di Maria'ya şok tehdit!
        Özel öğretim derneklerinden öğretmenler için zam açıklaması
        Özel öğretim derneklerinden öğretmenler için zam açıklaması
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kaptan Amerika'nın başı belada
        Kaptan Amerika'nın başı belada
        Dünyanın en sıcak ülkeleri: Hiç kar yağmıyor!
        Dünyanın en sıcak ülkeleri: Hiç kar yağmıyor!

        Benzer Haberler

        Arhavi'de çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
        Arhavi'de çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
        Artvin'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Artvin'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Artvin'de kaçakçılıkla mücadele
        Artvin'de kaçakçılıkla mücadele
        Artvin'de İstanbul'un fethinin 571. yılı dolayısıyla program düzenlendi
        Artvin'de İstanbul'un fethinin 571. yılı dolayısıyla program düzenlendi
        Artvin'de karaya oturan yük gemisini limana çekme çalışmaları tamamlanamadı
        Artvin'de karaya oturan yük gemisini limana çekme çalışmaları tamamlanamadı