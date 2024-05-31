Artvin Valisi Ünsal çeşitli yarışmalarda derece alan öğrencileri kutladı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, TÜBİTAK araştırma projeleri final yarışmaları ile Özel Sporcular Masa Tenisi Genç Kızlar down kategorisinde derece elde eden öğrencileri tebrik etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 29 Mayıs'ta düzenlenen TÜBİTAK 55. Lise Öğrencileri ve 18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması'nda Borçka Güreşen Şehit Resul Kakşi Ortaokulu öğrencileri İrem Fena, Umut Atabay ve Hazal Aygün, öğretmenleri Melek Kılıç danışmanlığında dil ve edebiyat alanında gerçekleştirdikleri "Öğrenmenin Web Dili" projeleri ile TÜBİTAK 2204-B Türkiye üçüncülüğü, Arhavi Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi öğrencileri Arda Can, Osman Berke Koç, öğretmenleri Süleyman Sungur danışmanlığında yazılım alanında gerçekleştirdikleri "Locked-In Sendromlu Hastalar için Alternatif İletişim Programı" projeleri ile TÜBİTAK 2204-A Türkiye dördüncülüğü kazandı.