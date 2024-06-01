"Sakin şehir" Şavşat, doğa tutkunlarının rotasında

YUSUF OKUR - Artvin'in "sakin şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde çetin geçen kışın ardından, havaların ısınması ve doğanın yeşermesiyle turizm hareketliliği başladı.

İtalya'nın Milano kentinde 21-23 Haziran 2015'te gerçekleştirilen Cittaslow Genel Kurulunda "sakin şehir" unvanı aldıktan sonra tanınırlığı artan Şavşat, kısa sürede bölgede doğa turizminin önemli merkezlerinden biri haline geldi.

Şavşat, irili ufaklı gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, tarihi eserleri, yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ziyaretçilerine dört mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Şavşat Kalesi, Tibet Kilisesi, Sahara Milli Parkı, Şavşat Karagöl, Balık Gölü, Arsiyan ve Kocabey yaylaları, Yavuzköy Seyir Terası gibi onlarca tarihi ve doğal güzelliği bünyesinde barındıran "sakin şehir", huzur ve sessizlik arayanların rotasında yer alıyor.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın ise ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için turizm bürosu kurduklarını ifade etti.

"İnsanlar büyük şehirlerin karmaşasından kaçmak için burayı tercih ediyor. Talep de bu yönde oluyor. Şavşat, Orta Çağ mimarisini yansıtan tarihi yapılara sahip. Yöreye özgü ahşap mimarisi de dikkati çekiyor. Bu mimarinin korunması için de çaba sarf ediyoruz. Hem tarihseverleri hem de doğaseverleri Şavşat'a bekliyoruz."

Şavşat'ın Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri olduğunu vurgulayan Aydın, "Şavşat, gölleriyle, ormanlarıyla, yeşilin her tonuyla doğaseverlerin dolu dolu vakit geçirebileceği bir alandır. Şavşat Belediyesi olarak başta gurbetteki hemşehrilerimiz olmak üzere Türkiye'nin neresinde olursa olsun, yaşarken cenneti görmek isteyen kim varsa Şavşat'a davet ediyoruz." dedi.

Aydın, kültür rotalarıyla ilgili projeleri olduğunu kaydederek, "Bunu hızlandıracağız. Kışın Şavşat'ın nüfusu 5-6 bin, köylerle birlikte 15 bin. Bu sayı yaz aylarında 100 bini geçiyor. Şavşat, ciddi bir turizm topluluğunu karşılıyor." diye konuştu.