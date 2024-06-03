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        Artvin'de yılanın ısırdığı kadın hayatını kaybetti

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde bahçede çalışırken yılanın ısırdığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 10:33 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:33
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        Artvin'de yılanın ısırdığı kadın hayatını kaybetti
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinde bahçede çalışırken yılanın ısırdığı kadın yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Sebzeciler köyünde evinin önündeki bahçede çalışan Gülşah Çakmak (76), farkında olmadan otların arasındaki yılana bastı.

        Yılanın ısırdığı Çakmak, durumu bildirdiği komşularınca Yusufeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çakmak, Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Gülşah Çakmak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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