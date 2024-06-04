Artvin'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Olayla ilgili organizatör olduğu belirlenen M.A.A. ve İ.A. gözaltına alındı.

Ekipler yaptıkları aramada, otomobillerin içinde ve bagaj kısmında gizlenmiş Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

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