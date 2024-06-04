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        Artvin'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

        Artvin'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:09 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:09
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        Artvin'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
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        Artvin'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Artvin-Borçka kara yolu Sümbüllü Tüneli girişinde iki otomobili durdurdu.

        Ekipler yaptıkları aramada, otomobillerin içinde ve bagaj kısmında gizlenmiş Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Olayla ilgili organizatör olduğu belirlenen M.A.A. ve İ.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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