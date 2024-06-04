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        Arhavi Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Arhavi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:23 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:23
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        Arhavi Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
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        Arhavi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sonu sergisi açıldı.

        Arhavi Hüseyin Gürkan Lisesi bahçesinde düzenlenen serginin açılışına, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkan Vekili Ahmet Hatinoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Kutlubay, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, kamu kurumlarının yöneticileri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Çimşir, yaptığı konuşmada, halk eğitim merkezlerinin toplumun her kesimine ulaşarak bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan önemli kurumlar olduğunu belirterek, "Bu merkezler sayesinde vatandaşlarımız kişisel ve mesleki anlamda kendilerini geliştirerek, topluma daha faydalı bireyler haline gelmektedir." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise halk eğitim merkezlerinin, yaygın eğitim faaliyetleriyle bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatlarına önemli katkılar sağladığını ifade ederek, "Bu tür etkinlikler, kursiyerlerimizin yıl boyunca öğrendiklerini sergileme fırsatı bulmaları açısından büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

        Törende, usta öğreticilere başarı belgeleri, kursiyerlere kurs bitirme belgeleri takdim edildi.

        Halk oyunları gösterilerinin ardından kurslarda yıl boyunca üretilen ürünlerin yer aldığı sergi gezildi.

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