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        Artvin'de "Dünya Çevre Günü" kutlandı

        Artvin'de, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:01 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:03
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        Artvin'de "Dünya Çevre Günü" kutlandı
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        Artvin'de, "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bir araya geldikleri Çoruh Park'ta çöp topladı.

        Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrencilerden Furkan Özkan, çevre temizliğinin önemine dikkati çekerek, "Burası zaman geçirmek için güzel bir yer. Burada yemek yiyebilirsiniz ama giderken çöpleri toplayıp daha duyarlı davranabilirsiniz." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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