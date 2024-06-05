Artvin'de "Dünya Çevre Günü" kutlandı

Farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrencilerden Furkan Özkan, çevre temizliğinin önemine dikkati çekerek, "Burası zaman geçirmek için güzel bir yer. Burada yemek yiyebilirsiniz ama giderken çöpleri toplayıp daha duyarlı davranabilirsiniz." dedi.

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