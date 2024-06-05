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        Artvin'de alabora olan tekneden göle düşen 5 kişiden 1'i öldü

        Artvin'de alabora olan gezi teknesinden göle düşen 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 22:49 Güncelleme: 05.06.2024 - 22:49
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        Artvin'de alabora olan tekneden göle düşen 5 kişiden 1'i öldü
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        Artvin'de alabora olan gezi teknesinden göle düşen 5 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

        Kiraladıkları özel bir işletmeye ait gezi teknesinin Borçka Baraj Gölü'nde dün alabora olması sonucu göle düşen 5 kişiden Mete Okumuş (35), Artvin Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Hayati tehlikesi bulunmayan Ebru Okumuş, Talih ve Gözde Çavuş ile Ümit Yerlikaya'nın aynı hastanedeki tedavileri sürüyor.

        Borçka Baraj Gölü'nde özel bir işletmeye ait gezi teknesinin dün alabora olması sonucu Mete ve Ebru Okumuş, Talih ve Gözde Çavuş ile Ümit Yerlikaya göle düşmüştü. Bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan 5 kişi Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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