Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de Halk Günü Toplantısı yapıldı

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:16 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de Halk Günü Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valilikte gerçekleştirilen toplantıda görüşmelere katılan vatandaşları tek tek dinleyen Vali Ünsal, kendisine iletilen istek ve ihtiyaçların çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

        Ünsal, "Devlet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Devletimizin kapısı her zaman vatandaşımıza açıktır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        Yol vermediği ambulansın önünü kesti!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        100 liralık cinayet! Oğlunu öldüren baba hakim karşısında
        100 liralık cinayet! Oğlunu öldüren baba hakim karşısında
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Prenses görevine geri dönebilecek mi?
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Meteoroloji açıkladı! İşte dün sıcaklık rekoru kıran ilk 3 kent!
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"

        Benzer Haberler

        Batan tur teknesinde yaralanan off-road sporcusu öldü
        Batan tur teknesinde yaralanan off-road sporcusu öldü
        Artvin'de tur teknesi battı; yaralanan 5 kişiyi balıkçılar kurtardı (3)
        Artvin'de tur teknesi battı; yaralanan 5 kişiyi balıkçılar kurtardı (3)
        Artvin'de tur teknesi battı; yaralanan 5 kişiyi balıkçılar kurtardı (2)
        Artvin'de tur teknesi battı; yaralanan 5 kişiyi balıkçılar kurtardı (2)
        GÜNCELLEME - Artvin'de tekneden göle düşen 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
        GÜNCELLEME - Artvin'de tekneden göle düşen 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
        Artvin'de tur teknesi battı; yaralanan 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Artvin'de tur teknesi battı; yaralanan 5 kişiyi balıkçılar kurtardı
        Artvin'de alabora olan tekneden göle düşen 5 kişiden 1'i öldü
        Artvin'de alabora olan tekneden göle düşen 5 kişiden 1'i öldü