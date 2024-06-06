Arhavi'de 12. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği yapıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde futbolla çocukların spor kültürü ve ahlaki gelişimlerine değer katmak amacıyla düzenlenen 12. Grassroots Herkes İçin Futbol Şenliği'nin 9. etabı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık koordinesinde, Arhavi Belediyesi, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim müdürlüklerinin katkılarıyla Arhavi İlçe Stadı'nda organize edilen şenliğe, 4-6 yaş grubu yaklaşık 150 anaokulu öğrencisi katıldı.

Emekli beden eğitimi öğretmeni Fikret Kadıoğlu'nun projesi doğrultusunda ilki 2008'de gerçekleştirilen şenliğin bu yılki 9. ve son etabında kız ve erkek öğrencilerden karma oluşturulan takımlar Arhavi İlçe Stadı'nda futbol oynadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da bu tarz etkinliklerin amacının çocukları sporla buluşturup sporu tabana yaymak olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın ülkemizi, milletimizi temsil eden başarılı sporcu olmalarını sağlayacağız." dedi.

Birçok öğrencinin futbolla ilk kez tanıştığı etkinlikte veliler de saha kenarında çocuklarına tezahüratlarla destek oldu.

Emekli öğretmen Fikret Kadıoğlu da UEFA'dan ödül alan ve 12 yıldır devam eden proje kapsamında amaçlarının öncelikle futbolu ve sporu sevdirmek olduğunu vurgulayarak, bir taraftan da çocukların dürüst, saygılı, centilmen yetişmelerini sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Etkinliğe katılan spor yazarı Bülent Tuncay ise UEFA ödüllü projenin Karadeniz'in küçük bir ilçesinde hayat bulduğunu gözlemlediğini vurgulayarak, "Burada yüzlerce öğrenci fair-play ruhu ile tanışıyor ve eğitim alıyor. Milli Eğitimin de müfredatına alması gereken, Futbol Federasyonunun takip etmesi gereken çok önemli oluşum söz konusu. Burada olmaktan her zaman keyif duyuyoruz." diye konuştu.