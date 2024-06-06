AÇÜ Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesinde mezuniyet heyecanı

Törende, yapılan konuşmaların ardından derecele giren öğrencilere plaketleri ve mezuniyet belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Arhavi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen törene, Kaymakam Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kibar, öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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