Artvin'de tekne kazasında hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi

Artvin'de alabora olan tekneden göle düşen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mete Okumuş, son yolculuğuna uğurlandı.

Okumuş için Artvin Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Cengiz Ünsal, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve 1 çocuk babası 35 yaşındaki esnaf Mete Okumuş'un cenazesi, kılınan namazın ardından İskebe Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Borçka Baraj Gölü'nde özel bir işletmeye ait gezi teknesinin iki gün önce alabora olması sonucu Mete ve Ebru Okumuş, Talih ve Gözde Çavuş ile Ümit Yerlikaya göle düşmüştü. Bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılarak Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mete Okumuş, dün hayatını kaybetmişti.