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        Artvin'de süt tankerinde 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Artvin'de kamyonetin kasasındaki süt tankerinde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:41 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:41
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        Artvin'de süt tankerinde 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Artvin'de kamyonetin kasasındaki süt tankerinde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artvin-Ardanuç karayolunun Berta Köprüsü mevkisinde İ.C'nin kullandığı kamyoneti durdurdu.

        Ekipler, kamyonetin kasasındaki süt tankerine gizlenmiş, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişiyi yakaladı.

        Gözaltına alınan sürücü ile beraberindeki D.Y. ve Afgan uyruklu H.J, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Organizatör olduğu belirlenen H.J, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.C. ve D.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler ise Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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