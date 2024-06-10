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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şehit Hilmi Emiral'ın ailesini ziyaret etti

        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 1991 yılında Şırnak Cizre'de vatani görevini yerine getirirken şehit düşen jandarma er Hilmi Emiral'ın ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:34 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:34
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şehit Hilmi Emiral'ın ailesini ziyaret etti
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        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 1991 yılında Şırnak Cizre'de vatani görevini yerine getirirken şehit düşen jandarma er Hilmi Emiral'ın ailesini ziyaret etti.

        Ünsal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir ile şehidin annesi Sulbiye Emiral'ı yaşadığı Arhavi ilçesindeki evine gitti.

        Sulbiye Emiral ile sohbet eden Vali Ünsal, "Aziz şehitlerimize borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Devletimiz bütün kurumları ile şehitlerimizin kıymetli ailelerinin ve gazilerimizin yanındadır." dedi.

        Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilen ziyarette Vali Ünsal, şehidin annesi Sulbiye Emiral'a Türk bayrağı takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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