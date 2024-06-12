Artvin'de Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi

Artvin'de Gençlik ve Spor Bakanlığının "2024 Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Artvin Şehir Stadı'nda organize edilen festivalde, Gençlik Merkezi bünyesinde farklı branşlardan faaliyet gösteren 150 öğrenci sportif etkinlikler gerçekleştirdi.

Voleybol, hentbol, tenis, futbol, okçuluk, tekvando, güreş, jimnastik, badminton gibi dallarda faaliyet gösteren ilkokul ve ortaokul yaş grubundaki öğrenciler gösteri müsabakalarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

Programın açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, Bakanlık bünyesinde yürütülen "2024 Hareketlilik Yılı" kapsamında Herkes İçin Spor Federasyonuyla işbirliği içinde bu festivali düzenlediklerini söyledi.

2023-2024 eğitim-öğretim yılının tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Demirkıran, "Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları 27 Haziran'da açılacaktır. Şimdiden çocuklarımızı spor okullarımıza davet ediyorum. Velilerimiz çocuklarını elimizde olan branşlara kayıt yaptırabilir. Yaz boyunca spor aktivitelerinden havuzdan, tenis futbol gibi her türlü aktiviteden yararlanabilirler." dedi.