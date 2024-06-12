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        Artvin'de Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi

        Artvin'de Gençlik ve Spor Bakanlığının "2024 Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 13:36 Güncelleme: 12.06.2024 - 13:36
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        Artvin'de Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi
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        Artvin'de Gençlik ve Spor Bakanlığının "2024 Hareketlilik Yılı" etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Artvin Şehir Stadı'nda organize edilen festivalde, Gençlik Merkezi bünyesinde farklı branşlardan faaliyet gösteren 150 öğrenci sportif etkinlikler gerçekleştirdi.

        Voleybol, hentbol, tenis, futbol, okçuluk, tekvando, güreş, jimnastik, badminton gibi dallarda faaliyet gösteren ilkokul ve ortaokul yaş grubundaki öğrenciler gösteri müsabakalarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

        Programın açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, Bakanlık bünyesinde yürütülen "2024 Hareketlilik Yılı" kapsamında Herkes İçin Spor Federasyonuyla işbirliği içinde bu festivali düzenlediklerini söyledi.

        2023-2024 eğitim-öğretim yılının tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Demirkıran, "Gençlik ve Spor Bakanlığı spor okulları 27 Haziran'da açılacaktır. Şimdiden çocuklarımızı spor okullarımıza davet ediyorum. Velilerimiz çocuklarını elimizde olan branşlara kayıt yaptırabilir. Yaz boyunca spor aktivitelerinden havuzdan, tenis futbol gibi her türlü aktiviteden yararlanabilirler." dedi.

        Velilerin de sportif faaliyetlere katılarak eğlenceli vakit geçirdiği festivalde İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Kahraman Derece de hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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