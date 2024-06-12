Arhavi'de AFAD'ın çalışmaları değerlendirildi

Artvin'in Arhavi ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

AFAD Başkanlık Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Arhavi Tarım ve Orman Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıda, yaşanabilecek afetlerde oluşabilecek hasar ve zararları en aza indirmek amacıyla ülke genelinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Afetlerin yaşanmaması için tüm kurumlarla çok etkin ve sıkı bir koordinasyon içerisinde olunması gerektiğini vurgulayan Tatar, bu nedenle planlama ve koordinasyonun önemine dikkati çekti.