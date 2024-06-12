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        Arhavi'de AFAD'ın çalışmaları değerlendirildi

        Artvin'in Arhavi ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:25 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:25
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        Arhavi'de AFAD'ın çalışmaları değerlendirildi
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        AFAD Başkanlık Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Arhavi Tarım ve Orman Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıda, yaşanabilecek afetlerde oluşabilecek hasar ve zararları en aza indirmek amacıyla ülke genelinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Afetlerin yaşanmaması için tüm kurumlarla çok etkin ve sıkı bir koordinasyon içerisinde olunması gerektiğini vurgulayan Tatar, bu nedenle planlama ve koordinasyonun önemine dikkati çekti.

        AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu ise afet riski olan bölgeler, geçmişte yaşanan afetler ve yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        DSİ Bölge Müdürü Sinan Yıldız da Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi ve yan kolları ile köylerde yapılan ve yapılması planlanan rüsubat kontrolü bent ve taşkın koruma çalışmalarını anlattı.

        Toplantıya, Vali Yardımcısı Berker Çırak, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Arhavi Arama Kurtarma Ekibi ve AFAD personeli katıldı.

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