Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Arhavi'de DSİ'ye ait 7 iş makinesi hizmete alındı

        Arvin'in Arhavi ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde 7 iş makinesi törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:51 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arhavi'de DSİ'ye ait 7 iş makinesi hizmete alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Arvin'in Arhavi ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) bünyesinde 7 iş makinesi törenle hizmete alındı.

        Vali Yardımcısı Berker Çırak, iş makinelerinin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen programda, DSİ'nin bölgeye yaptığı yatırımların önemine değindi.

        İş makinelerinin özellikle afet yönetimi ve su taşkınlarına karşı alınacak tedbirlerde kullanılacağını belirten Çırak, makinelerin bölge halkının güvenliğini sağlamak açısından kritik olduğunu söyledi.

        AFAD Başkanlık Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ise DSİ'nin afet risklerini azaltmada ve su kaynaklarını yönetmede kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

        Yeni iş makinelerinin DSİ'nin sahadaki etkinliğini artıracağını ifade eden Tatar, araçların bölgede yapılacak altyapı ve afet yönetimi çalışmalarında büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

        Kaymakamı Burak Çimşir ve Belediye Başkanı Turgay Ataselim'in de konuşma yaptığı törenin ardından, iş makineleri ile Ortacalar Köyü Deresi'nde çalışmalara başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Bakan Tunç'tan Serdar Sertçelik açıklaması
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        Kuran kursunda 2 öğrenciye tokat atmıştı! O imamla ilgili sıcak gelişme!
        Ümraniye'de öğretmene saldıran şüpheli yakalandı!
        Ümraniye'de öğretmene saldıran şüpheli yakalandı!
        Genç kadının hayatını kabusa çevirdi: "Bana ne polis ne savcı bir şey yapamaz arkam sağlam"
        Genç kadının hayatını kabusa çevirdi: "Bana ne polis ne savcı bir şey yapamaz arkam sağlam"
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        Türkiye'nin büyük bölümü kavrulurken, Rize ve Hakkari karla mücadele ediliyor
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        EURO 2024'te olmayan yıldızlar!
        O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü!
        O anlar kamerada... 7 ve 2 yaşındaydı... 2 çocuk böyle öldü!
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşecek mi?
        Danimarka'dan noodle kararı
        Danimarka'dan noodle kararı
        Gündem oldu
        Gündem oldu
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        Savcılıktan Samast için zaman aşımı talebi!
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Gözyaşlarına boğuldu: Meteliksizim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Unutulmaz 5 turnuva!
        Unutulmaz 5 turnuva!
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Arhavi'de AFAD'ın çalışmaları değerlendirildi
        Arhavi'de AFAD'ın çalışmaları değerlendirildi
        Artvin'de Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi
        Artvin'de Gençlik ve Spor Festivali düzenlendi
        Metin Lokumcu davasında yargılanan polislere beraat talebi
        Metin Lokumcu davasında yargılanan polislere beraat talebi
        Yusufeli-Artvin kara yolunu 15,5 kilometre kısaltan Yusufeli Merkez Viyadüğ...
        Yusufeli-Artvin kara yolunu 15,5 kilometre kısaltan Yusufeli Merkez Viyadüğ...
        Yusufeli Merkez Viyadüğü trafiğe açıldı
        Yusufeli Merkez Viyadüğü trafiğe açıldı
        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şehit Hilmi Emiral'ın ailesini ziyaret etti
        Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Şehit Hilmi Emiral'ın ailesini ziyaret etti