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        Artvin'de Bilim Şenliği düzenlendi

        Artvin'de organize edilen Bilim Şenliği'nde 20 proje sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:25 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:25
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        Artvin'de Bilim Şenliği düzenlendi
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        Artvin'de organize edilen Bilim Şenliği'nde 20 proje sergilendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Artvin Bilim Sanat Merkezince düzenlenen şenlikte, 68 ilk ve ortaokul öğrencisinin farklı bilim dallarında hazırladıkları projeleri tanıtıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Bilim Sanat Merkezi'nin eğitim camiası için önemli bir kurum olduğunu söyledi.

        Acar, şenlikte, Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinin TÜBİTAK 4006 ve 2204 ile TEKNOFEST yarışmalarına katılan projeleri başta olmak üzere çok sayıda çalışmanın yer aldığını belirtti.

        Öğrencilerden İpek Cansız, kimyaya olan merakı dolayısıyla sabun ve merhem yaptığını anlattı.

        Mehmet Ege Yeniçeri ise asit ve baz içerikli sıvı kullanarak kağıda elektrikle yazı yazabildiği proje yaptığını ifade etti.

        Huzeyfe Yıldırım da patates ve limondaki asitleri çinko ve bakır kullanarak elektriğe dönüştüren proje hazırladığını dile getirdi.

        Bilim Sanat Merkezi'nde girişimcilik eğitimi aldığını vurgulayan Eren Kalyoncu, hazırladıkları el yapımı kurabiye ve limonatayı satarak para kazandıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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