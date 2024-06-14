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        Arhavi'de karne töreni düzenlendi

        Artvin'in Arhavi ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:14 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:14
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        Arhavi'de karne töreni düzenlendi
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

        Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törene, Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkanı Turgay Ataselim, İlçe Garnizon Komutanı Zafer Akkavak, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Kutlubay, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Çimşir, emekliye ayrılan öğretmen Hasan Yıldırım'a plaket verdi.

        Protokol üyeleri, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller dileyen Çimşir, "Bir eğitim yılını daha başarıyla tamamladığınız için hepinizi tebrik ediyorum. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize, emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Tatil süresince dinlenmenizi, eğlenmenizi ve yeni eğitim yılına enerjik bir şekilde başlamanızı temenni ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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