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        Artvin'de bayramlaşma töreni düzenlendi

        Artvin Valiliğinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:06 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:06
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        Artvin'de bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Artvin Valiliğinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Vali Cengiz Ünsal, beraberindeki AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve Belediye Başkan Vekili Seyfi Pişkin ile törene katılanların bayramını tebrik etti.

        Bayramlaşma programına, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile valilik personeli katıldı.​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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