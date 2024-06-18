Artvin'de otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı

Yaralanan sürücü ve beraberindeki Nurdane S, Turgut ve İfaze E, olay yerindeki müdahalenin ardından Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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