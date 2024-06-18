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        Artvin'de otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı

        Artvin'in Şavşat ilçesinde otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 14:40 Güncelleme: 18.06.2024 - 14:48
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        Artvin'de otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Artvin'in Şavşat ilçesinde otomobilin dere yatağına yuvarlandığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        İlçenin Kireçli köyüne bağlı Koşliyet Mahallesi'nde Özkan S'nin kullandığı 34 EJA 821 plakalı otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve beraberindeki Nurdane S, Turgut ve İfaze E, olay yerindeki müdahalenin ardından Şavşat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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