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        Artvin'de kamyonetin devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı

        Artvin'in Borçka ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan aynı aileden 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 20:22 Güncelleme: 19.06.2024 - 20:22
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        Artvin'de kamyonetin devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı
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        Artvin'in Borçka ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan aynı aileden 4 kişi tedavi altına alındı.

        Borçka-Camili kara yolunun 11. kilometresinde Mustafa Morkoç'un kullandığı 08 AAH 257 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarpıp devrildi.

        Yaralanan sürücü ve araçtaki Meryem, Semanur ve Elanur Morkoç sağlık ekiplerince Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan Mustafa ve Meryem Morkoç buradaki müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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