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        Artvin'de dolu etkili oldu

        Artvin'in Yusufeli ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 20:55 Güncelleme: 20.06.2024 - 20:55
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        Artvin'de dolu etkili oldu
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        Artvin'in Yusufeli ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçeye bağlı Yüncüler ve Yaylalar köyü başta olmak üzere yüksek rakımlı bazı yerleşim yerlerinde dolu yağdı.

        Bölge, yaklaşık 20 dakikalık yağışın ardından beyaza büründü.

        Sağanağın da bir süre etkili olduğu ilçede birçok mezra ve yayla yolunda küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

        İl Özel İdesi ekiplerince ulaşım sorunu yaşanan yollarda, iş makineleri yardımıyla çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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