Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan bölümü ulaşıma açıldı
Artvin'de, Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan Hopa-Kemalpaşa arasındaki bölümü ulaşıma açıldı.
Artvin'de, Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan Hopa-Kemalpaşa arasındaki bölümü ulaşıma açıldı.
Hopa ilçesinin Termik mevkisinde yamaçtan kopan kaya kütlelerinin Karadeniz Sahil Yolu'na sürüklenmesi sonucu yol ulaşıma kapandı.
Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu temizlemek için iş makineleri yardımıyla çalışma başlattı.
Yol, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Öte yandan heyelan esnasında kaya parçalarının isabet ettiği minibüste maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
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