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        Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan bölümü ulaşıma açıldı

        Artvin'de, Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan Hopa-Kemalpaşa arasındaki bölümü ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 16:37 Güncelleme: 22.06.2024 - 16:37
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        Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan bölümü ulaşıma açıldı
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        Artvin'de, Karadeniz Sahil Yolu'nun heyelan nedeniyle kapanan Hopa-Kemalpaşa arasındaki bölümü ulaşıma açıldı.

        Hopa ilçesinin Termik mevkisinde yamaçtan kopan kaya kütlelerinin Karadeniz Sahil Yolu'na sürüklenmesi sonucu yol ulaşıma kapandı.

        Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolu temizlemek için iş makineleri yardımıyla çalışma başlattı.

        Yol, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Öte yandan heyelan esnasında kaya parçalarının isabet ettiği minibüste maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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