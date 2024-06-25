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        Artvin Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi

        Artvin Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:22 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:22
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        Artvin Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi
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        Artvin Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi organize edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, serginin açılışında, yaklaşık 10 bin kursiyere ulaşarak dönemi kapattıklarını söyledi.

        Törende, usta öğreticilere başarı, kursiyerlere ise katılım belgeleri verildi.

        Vali Yardımcısı Dilara Şenoğlu, Vali Cengiz Ünsal'ın eşi Yasemin Ünsal ve davetliler, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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