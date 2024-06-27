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        50. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenecek, "50. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali"nin hazırlıkları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:24 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:24
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        50. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenecek, "50. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali"nin hazırlıkları sona erdi.

        Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, yaptığı açıklamada, yarım asırlık geçmişe sahip Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nin hem Arhavi'nin hem de ülkenin kültürel ve sanatsal zenginliklerinin dünyaya tanıtıldığı önemli bir etkinlik konumunda olduğunu belirtti.

        Her yaştan ve her kesimden katılımcıya hitap eden geniş bir içerikle festivalin hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden Ataselim, 25-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivale herkesi davet etti.

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