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        Arhavi'de yaz spor okulları faaliyete başladı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde yaz spor okulları törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:43 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:43
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        Arhavi'de yaz spor okulları faaliyete başladı
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        Artvin'in Arhavi ilçesinde yaz spor okulları törenle açıldı.

        Arhavi Spor Salonu'nda organize edilen törene, Kaymakam Burak Çimşir, Belediye Başkan Vekili Zafer Kazancıoğlu, Gençlik Merkezi Müdürü Tanju Özkara ve öğrenciler katıldı.

        Kaymakam Çimşir, Arhavi'de sporun ve gençliğin buluşma noktası olan Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz okullarının açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Sporun, gençlerin sağlıklı yaşam sürmelerinin yanı sıra sosyal becerilerini geliştirmeleri ve topluma faydalı bireyler olmaları için de vazgeçilmez bir araç olduğunun altını çizen Çimşir, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Özkara ise sporun sadece fiziksel sağlığı korumadığını, aynı zamanda disiplin, takım ruhu ve kendine güven gibi birçok önemli değeri de kazandırdığını vurgulayarak, "Yaz spor okullarımızda, çeşitli branşlarda eğitim alacak olan gençlerimizin başarılarını görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

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